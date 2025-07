USO EXAGERADO DA FORÇA

Câmeras corporais nas fardas: redução de 40% da letalidade policial

Medida eumentou a transparência e fortaleceu a confiança entre a sociedade e as forças de segurança

Bruno Wendel

Publicado em 28 de julho de 2025 às 09:00

Policiais Militares se protegem durante tiroteio na favela da Rocinha, Rio de Janeiro, que fechou o tráfego de carros na região. Crédito: Rommel Pinto/Estadão Conteúdo

As câmeras corporais são usadas hoje em mais de 25 países. O Reino Unido começou em 2005 como projeto-piloto em algumas regiões e, mais tarde, houve a expansão. No Brasil, o primeiro estado a implantar o sistema foi Santa Catarina, em 2019, adotado posteriormente, em outros estados, como em São Paulo, Ceará e Pará. A polícia baiana passou a fazer o uso em maio do ano passado e o Ministério Público (MPBA) apura 137 ocorrências flagradas. >

Já no Rio de Janeiro, um dos pioneiros do sistema, as câmeras corporais passaram a ser utilizadas em 2022. Atualmente, o estado conta com 13 mil equipamentos em uso pela Polícia Militar, contemplando todos os batalhões, inclusive as unidades operacionais. >

Segundo a Secretaria de Segurança do estado (SSP RJ), todas as ocorrências envolvendo o uso exagerado da força são analisadas pela Corregedoria Interna da corporação e a “letalidade violenta registrou queda em maio (13,7%) e junho (14,1%) de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Estes são os menores números já registrados nestes meses desde o início da série histórica, em 1991. Também houve destaque para a redução das mortes por intervenção de agentes do Estado, que registraram, em junho de 2025, queda de cerca de 40% em relação ao ano anterior — o menor número para o mês desde 2020”, diz a nota da SSP RJ. >

Na comparação entre os anos de 2024 e 2023, os indicadores de criminalidade também apresentaram queda. “A letalidade violenta recuou 10,8%, enquanto as mortes decorrentes de intervenção de agentes do Estado registraram redução de 19,3%”.>

Segundo o SSP RJ, o uso das câmeras tem contribuído diretamente para “aumentar a transparência e fortalecer a confiança entre a sociedade e as forças de segurança”. “Para o cidadão, representa uma ferramenta de garantia de direitos e mais segurança durante as abordagens. Para os agentes, as câmeras funcionam como instrumento de proteção, registro da atuação profissional e apoio em eventuais apurações”, diz nota. >

Ainda de acordo com o órgão, no âmbito da Polícia Civil, desde janeiro de 2024, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) passaram a utilizar câmeras operacionais portáteis. “Os equipamentos estão em fase de testes em campo, com objetivo de embasar futuras aquisições para ampliar o uso da tecnologia em operações conduzidas por delegacias distritais e especializadas. A implementação segue o cronograma estabelecido e aprovado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)”, diz a SSP RJ. >

Posicionamentos >

Em relação às 137 ocorrências informadas pelo MPBA, o CORREIO perguntou à Secretaria de Segurança Pública (SSPBA) quais os tipos de ocorrência, o quantitativo que resultou em punição e qual a leitura que a pasta tem sobre os dados. “A Secretaria da Segurança Pública informa que todas as imagens solicitadas pelas Instituições de Defesa Social foram repassadas”, diz a SSPBA em nota. >

A reportagem repercutiu o número das ocorrências também com a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos (SJDH). A pasta informou que acompanha a implementação do sistema a partir da “Câmara Intersetorial de Pactuação Institucional (CIPAC), do programa Bahia Pela Paz, que tem como objetivo reduzir a violência letal, com foco prioritário em jovens negros e moradores de bairros periféricos”, diz posicionamento. >