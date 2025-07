CONFUSÃO

Líder do governo Jerônimo comete gafe e erra aniversário de cidade em outdoor

Mensagem de celebração afirma que Itabuna completou 155 anos

Pombo Correio

Publicado em 28 de julho de 2025 às 15:40

Outdoor com data errada chamou atenção dos moradores Crédito: Reprodução

Uma mensagem assinada pelo deputado estadual Rosemberg Pinto (PT) em celebração ao aniversário da cidade de Itabuna, no sul da Bahia, chamou a atenção dos moradores. O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) parabenizou o município com um outdoor, mas uma confusão não passou despercebida: o político errou em 40 anos a data de emancipação da cidade. >

"Parabéns, Itabuna. 155 anos. Capital do sul da Bahia", diz a mensagem instalada em via pública. O outdoor contém, além da assinatura, uma foto do deputado. Porém, Itabuna foi emancipada em 1910, e completa 115 anos nesta segunda-feira (28). Registros da peça publicitária foram publicados em perfis nas redes sociais em tom de chacota. >

Em um comentário nas redes sociais, Rosemberg assumiu o erro e de desculpou pelo equívoco. "Será corrigido. Um errinho durante a criação da arte gráfica. Peço desculpas!", escreveu. >

Deputado assume erro e pede desculpas Crédito: Reprodução

Quarenta anos mais nova do que consta no outdoor, a cidade de Itabuna foi emancipada pela Lei Estadual nº 807. Antes conhecido como Arraial de Tabocas, o município foi emancipado em 1910. Naquela época, a extensão da cidade era maior e ia até Itapuí, onde hoje está o município de Itororó.>