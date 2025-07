AUTO DE RESISTÊNCIA

'Mahalo' e 'Shock': lideranças do BDM morrem em troca de tiros com a Polícia Militar

Confronto aconteceu na localidade Antártida, em Castelo Branco

Dois traficantes conhecidos como 'Mahalo' e 'Shock' foram mortos pela Polícia Militar, na noite deste sábado (26), em Castelo Branco. Segundo moradores, os dois faziam parte da liderança no Bonde do Maluco (BDM) no bairro. A facção é parceira do Terceiro Comando Puro (TCP) para conter a expansão do Comando Vermelho na Bahia. >