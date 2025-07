MERCADO DE TRABALHO

Programa ‘Mulheres no Volante’ contrata profissionais para o transporte público de Salvador

Iniciativa é feita pela prefeitura, por meio das secretarias municipais de Mobilidade (Semob) e de Políticas para as Mulheres e Juventude (SPMJ)

Millena Marques

Publicado em 27 de julho de 2025 às 12:19

Programa 'Mulheres no Volante' Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

O programa ‘Mulheres no Volante’ contratou cinco novas profissionais para o sistema de transporte público de Salvador. A iniciativa é feita pela prefeitura, por meio das secretarias municipais de Mobilidade (Semob) e de Políticas para as Mulheres e Juventude (SPMJ), em parceria com as concessionárias de transporte. >

As contratações foram anunciadas na sexta-feira (25), data em que se celebra o Dia do Rodoviário e do Motorista, além do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.>

Dessas novas contratações, uma atuará como motorista no BRT Salvador, enquanto quatro passam a integrar o sistema convencional, sendo três motoristas e uma manobrista. A iniciativa visa promover a equidade de gênero no setor de transporte, incentivando a inclusão de mulheres tanto na condução de veículos quanto em outras áreas operacionais e administrativas do sistema.>

“Nosso objetivo é buscar cada vez mais a equidade de gênero nos sistemas de transporte do município. Temos acompanhado o dia a dia e vemos que o sucesso desse movimento está no ambiente acolhedor que tem atraído cada vez mais profissionais”, disse Pablo Souza, secretário de Mobilidade de Salvador.>

Nova motorista do BRT, Andréia Peneluc celebra a conquista com entusiasmo e orgulho. “Hoje, para mim, estar aqui é uma representatividade de uma categoria toda. Eu amo dirigir, estou aqui fazendo o que eu gosto, que eu amo. E que mais mulheres venham, se firmem aqui e ocupem os seus espaços”, declarou.>