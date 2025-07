COLUNA BRUNO WENDEL

É guerra: BDM vai pra cima e usa até granada contra rival

Ataque levou o terror a moradores de Vila Verde

Na quarta-feira (02), traficantes do Bonde do Maluco saíram armados de fuzis e picharam a entrada do bairro com as suas iniciais, BDM, ao lado da sigla TCP, do Terceiro Comando Puro, reforçando a união com a rival do Comando Vermelho (CV) no Rio e aqui.>