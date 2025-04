GUERRA DE FACÇÕES

Ataque do BDM: uma das vítimas baleada na Vila Verde seria mãe de PM

Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime

Bruno Wendel

Publicado em 18 de abril de 2025 às 12:17

policiamento foi reforçado na vila verde após ataque que deixou um morto e duas feridas Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

No ataque do Bonde do Maluco (BDM) em Vila Verde, nessa quinta-feira (17), em que um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas, uma das sobreviventes seria a mãe de um Policial Militar. A vítima foi atingida na perna esquerda. Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que a 49ª Companhia Independente de Polícia Militar/São Cristóvão) foi acionada para atender a uma ocorrência e, quando os policiais chegaram na localidade foram informados que as mulheres haviam sido socorridas por populares para uma unidade de saúde da região. >

De acordo com moradores, por volta das 19h, um grupo com mais de 10 homens chegou à Rua Planalto Verde efetuando diversos disparos. Em um determinado momento, eles avistaram um homem, conhecido como "Lourinho". "Era um usuário daqui. Os caras foram atrás dele", conta um morador. Na tentativa de se proteger, "Lourinho" correu para um armarinho, onde no local estava a proprietária, uma mulher religiosa e que nada tinha a ver com a situação. >

"Eles (criminosos) entraram também e mataram o rapaz lá. Foi nessa hora que um dos tiros atingiu a perna da dona, que é mãe de um policial militar", conta o morador. A informação foi confirmada por outras pessoas que residem no bairro. No entanto, um parente da mulher ferida negou. "Estão falando demais. Desconheço isso", diz e um homem, em frente ao armarinho, na manhã desta sexta-feira (18). Em meio ao local todo revirado, ele atualizou o estado de saúde dela. "Graças a Deus está bem, em casa", conta.>