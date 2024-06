OPERAÇÃO TORRE

Líderes de facções são transferidos para presídio de segurança máxima de Serrinha

Os transferidos estavam presos no Conjunto Penal Masculino de Salvador



Publicado em 11 de junho de 2024 às 09:08

Operação Torre Crédito: Divulgação

Duas lideranças de facções criminosas do tráfico de drogas, que atuam na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e bairros da capital, foram transferidos na madrugada desta terça-feira (11) para o presídio de segurança máxima de Serrinha. A transferência é a segunda fase da 'Operação Torre', deflagrada de forma integrada pelo Ministério Público estadual e Secretarias de Administração e Ressocialização (Seap) e de Segurança Pública da Bahia (SSP).

A segunda fase da operação dá sequência ao desmonte do esquema de comunicação e do plano de expansão da organização criminosa dentro do sistema penitenciário, iniciado na primeira fase. Os transferidos estavam presos no Conjunto Penal Masculino de Salvador, de onde, segundo as investigações, emitiam ordens aos liderados nas ruas para execução de diversos crimes, entre eles homicídios cometidos em Salvador e RMS, tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro e bens.

Durante a primeira fase, em buscas realizadas em celas da unidade prisional na capital, foi apreendido um celular por meio do qual um dos principais líderes do tráfico da RMS se comunicava com outros internos e com os comparsas atuantes do lado de fora da prisão.

A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MP baiano; com apoio do Grupo de Segurança Institucional (GSI) e do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop) da Seap; do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) do MP, da Polícia Civil, por meio da Coordenação de Recursos Especiais (Core) e da direção do Conjunto Penal Masculino.