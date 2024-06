Suspeito é ferido em troca de tiros com a PM em Matatu de Brotas

Um suspeito fio baleado em confronto com policiais militares no bairro de Matatu de Brotas. De acordo com Polícia Militar, na tarde de segunda-feira (10), agentes da 58ª Companhia Independente realizavam rondas na Rua Santa Rita quando se depararam com três homens armados que atirara contra os militares.