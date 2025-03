VOTE

Enquete BBB 25: Quem é o seu participante favorito confinado na casa?

Falta menos de 1 mês para o fim do reality show da TV Globo

Elis Freire

Publicado em 19 de março de 2025 às 19:14

BBB 25 Crédito: TV Globo/Reprodução

Após a eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25, restam apenas 13 brothers e sisters confinados na casa mais vigiada do Brasil e menos de 1 mês para o fim do programa. Cada participante de um lugar diferente do país e com um posicionamento dentro do jogo, aqui fora já se formaram grandes torcidas que querem dar um prêmio milionário para um deles. >

E você? Já tem sua torcida? O CORREIO abriu uma enquete para que o público do reality mostre quem é o seu preferido dentre os participantes que ainda estão no programa ralando por sua permanência. Neste momento ainda disputam Aline Patriarca, Daniele Hypólito, Diego Hypólito, Eva Pacheco, Guilherme, João Gabriel, João Pedro, Joselma, Maike, Renata, Vilma Nascimento, Vinícius e Vitória Strada.>

Vote abaixo:>

Última eliminação

O 9º Paredão do Big Brother Brasil 25 terminou com a eliminação da a fisiculturista Gracyanne Barbosa na noite desta terça-feira (18) foi. A sister do grupo Camarote foi a mais votada pelos espectadores para sair do programa, recebendo 51,38% dos votos. Ela entrou no jogo como dupla de sua irmã, Giovanna Jacobina, integrante já fora do reality show.>