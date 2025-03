'TENHO 20 ANOS!'

Mel Maia desabafa e diz que está sendo 'pressionada a treinar como atleta'

Atriz publicou vídeo nas redes sociais onde rebate comentários sobre estar 'relaxada' na academia

No vídeo, ela deixa claro qual a sua profissão e que conteúdo traz para suas redes. "Primeiro de tudo, eu sou atriz, mas eu faço conteúdo para a internet de lifestyle, do que eu faço no meu dia a dia, mostro meus gatos, mostro minha família, meus treinos às vezes. Mas eu queria dizer para vocês, que eu treino para a saúde e por muito tempo eu me senti pressionada de começar a treinar como atleta de alto rendimento, mas eu não sou uma atleta", explicou Mel.>