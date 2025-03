HISTÓRIA DE VIDA

Lázaro Ramos comprou imóvel onde mãe foi agredida por patroa: 'Vingança e justiça'

O cantor abriu o coração sobre o seu novo livro na ‘Na Nossa Pele’ nas suas redes sociais

O ator Lázaro Ramos lançou, nesta terça-feira (18), o seu novo livro “Na Nossa Pele”, uma continuação do best-seller “Na Minha Pele”. Na obra , o ator aborda algumas memórias com a sua mãe, Célia Maria do Sacramento, que trabalhou como empregada doméstica. Nas suas redes sociais ele falou um pouco da relação com a sua gestora, que no primeiro livro confessou ter “camuflado”. >