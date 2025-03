RACISMO

Lázaro Ramos relembra quando mãe foi agredida em trabalho doméstico: 'Chorei e me revoltei'

Dona Célia morreu quando ator tinha 18 anos, mas Lázaro ainda carrega a triste memória

No dia 22 de março, o ator Lázaro Ramos desembarca em Salvador para o lançamento do seu livro “Na Nossa Pele: Continuando a Conversa”. Promovendo uma reflexão sobre identidade, pertencimento e racismo, Lázaro relembra momentos sensíveis de sua trajetória na obra e um caso revoltante envolvendo sua mãe não ficou de fora. >

No livro, o ator soteropolitano relembrou quando sua mãe, Célia Maria, foi agredida fisicamente em seu antigo trabalho doméstico. Lázaro recorda que a acompanhava ao trabalho, pois ainda era criança. Na ocasião, ele presenciou a empregadora agredindo Célia, que não reagiu e nem falou sobre o tema com o filho. >

"Chorei e me revoltei como se tudo tivesse acabado de acontecer", escreveu, ao contar que reviveu o momento em um pesadelo. Lázaro ainda revela que em 2022, durante um passeio em Salvador, ele comprou o apartamento em que a mãe foi agredida. "A sensação foi de vingança misturada com justiça e insegurança. Descobri nesse dia que dava pra sentir tudo isso junto. E deu ainda uma vontade enorme de fazer o tempo voltar e compartilhar com minha mãe essa e tantas outras conquistas".

