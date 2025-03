MÊS DA MULHER

Psicóloga alerta para impacto da sobrecarga na saúde mental da mulher: 'Esforço invisibilizado'

As mulheres dedicam 21 horas semanais para os serviços de cuidado, enquanto os homens dedicam 11 horas

Elis Freire

Publicado em 18 de março de 2025 às 19:37

Sobrecarga feminina | Ilustrativa Crédito: Shutterstock

Neste mês de março, em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, psicólogos e profissionais da saúde reforçam a importância dos cuidados preventivos e do autocuidado para o bem-estar físico e mental feminino. >

A psicóloga Bianca Reis explica que dedicar tempo para cuidar de si pode ser mais desafiador, já que muitas vezes as mulheres colocam as necessidades dos outros antes das suas próprias. Assim, cuidados essenciais consigo mesmas são deixados de lado e a saúde mental para último plano: tudo em função da sobrecarga do dia a dia.>

Enquanto as mulheres dedicam 21 horas semanais para os serviços de cuidado, os homens dedicam 11 horas, de acordo com estudo do IBGE de 2022.>

“Um dos pontos que mais afetam a Saúde Mental da Mulher é a sobrecarga de trabalhos, a sobrecarga de funções: função laboral, função materna, função doméstica, função marital; desigualdade salarial, invisibilidade e tantas outras situações. A carga mental de lidar com todas essas demandas, somada à falta de apoio, falta de tempo para o cuidado de si, falta do reconhecimento de suas necessidades; tem gerado muitos prejuízos mentais e emocionais nas Mulheres”, ressaltou Bianca.>

Como exercer o autocuidado?

Segundo a psicóloga, o autocuidado é uma necessidade vital. Prestar atenção aos sinais do próprio corpo, identificar hábitos prejudiciais e agir proativamente para promover o bem-estar físico e perceber sinais de doenças são algumas das maneiras de praticá-lo. Muito disso, porém, tem sido deixado de lado pela rotina. >

“O serviço de cuidar exige muito tempo, é mal pago (quando pago) e gera um esforço invisibilizado e contínuo. São tarefas essenciais para a saúde e bem-estar de toda a família, que geração após geração, ensinamos que as meninas e mulheres são as encarregadas. Elas que cozinham nossas refeições, dão banho, fazem faxina, compram alimentos, nos educam e ainda cuidam de nós quando ficamos doentes. Quando nasce uma mulher, nasce uma pessoa culpada, porque a gente tem toda essa expectativa que é colocada sobre a gente. A gente cresce com a missão de dar conta de tudo”, acrescenta a especialista.>

É fundamental ainda reconhecer que o autocuidado vai além da saúde física, já que cuidar da saúde mental e emocional é igualmente importante. Priorizar momentos de relaxamento, buscar apoio quando necessário e cultivar relacionamentos saudáveis são outras maneiras indicadas pela psicóloga para buscar o equilíbrio emocional e o bem-estar. >