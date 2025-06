TV

Apresentador da Globo rebate ofensa e debocha de seguidor ao ser chamado de 'imbecil'

Flávio Fachel recebeu apoio de seguidores no X

O jornalista Flávio Fachel, âncora do Bom Dia Rio, respondeu com ironia a um internauta que o chamou de “imbecil” nesta segunda-feira (9), em uma publicação no X (antigo Twitter). “Esse Fachel é um imbecil”, escreveu o usuário. O apresentador, no entanto, não deixou o comentário passar em branco: “Obrigado por assistir ao imbecil”, rebateu ele.>