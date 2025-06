TV

Globo perde mais um nome no esporte: Fabíola Andrade deixa emissora após 15 anos

Jornalista e comentarista esportiva atuava em transmissões do SporTV, como o Brasileirão feminino

Fabíola, que começou sua carreira na Globo Minas nos anos 2000, retornou à emissora em 2010 para integrar o time do SporTV, onde teve passagem por programas como Redação SporTV, Tá na Área, Conexão Rússia e o tradicional Bem, Amigos!, apresentado por Galvão Bueno. Desde 2020, ela também atuava como comentarista esportiva.>

Segundo apuração da coluna 'Outro Canal', dois fatores pesaram para a saída. O primeiro foi a redução de transmissões ao vivo no SporTV, como a perda dos direitos da Série B do Campeonato Brasileiro, competição em que ela costumava trabalhar. O segundo foi a sensação de perda de espaço dentro da emissora, o que a levou a entrar em acordo com a empresa para formalizar sua saída.>