MEMÓRIA DA TV

Atriz da Globo morre meses após perder o marido: 'Morreu de tristeza'

Cecília Maciel faleceu pouco tempo depois do ator Umberto Magnani; casal emocionou o público com suas trajetórias na TV

A história de amor entre os atores Umberto Magnani e Cecília Maciel teve um desfecho triste e comovente, que marcou a memória de fãs e colegas de profissão. Após a morte de Magnani, em abril de 2016, vítima de um AVC durante as gravações da novela Velho Chico, da TV Globo, sua esposa, a também atriz Cecília Maciel, faleceu poucos meses depois, em novembro do mesmo ano. >

Segundo relatos de amigos próximos à família, Cecília teria adoecido profundamente após a perda do marido e "morrido de tristeza". Embora a causa oficial tenha sido uma infecção generalizada, decorrente de uma pneumonia, muitos acreditam que a dor do luto contribuiu significativamente para o agravamento de seu quadro de saúde.>

Cecília Maciel tinha 67 anos e já enfrentava alguns problemas de saúde antes da partida do marido. No entanto, pessoas próximas afirmaram que, após a morte de Umberto, sua condição física e emocional se deteriorou rapidamente. O casal era muito unido e formava uma família sólida, com três filhas e duas netas.>