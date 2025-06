FÉ

Felipe Simas emociona fiéis ao pregar em igreja evangélica: 'Cristo exige sacrifício'

Ator de "Dona de Mim" tem viralizado nas redes com sermões sobre fé, propósito e vida com Deus

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2025 às 13:21

Felipe Simas, conhecido por seus papéis na televisão, voltou a chamar atenção nas redes sociais mas não por um novo trabalho nas novelas. O ator, atualmente no ar em 'Dona de Mim', viralizou com uma pregação feita na Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Acompanhado da esposa, Mariana Uhlmann, e dos três filhos, ele tem participado ativamente da rotina da congregação.>

No último encontro, Felipe discursou sobre o tema "A Justiça do Cristão". Em um trecho do sermão, que tem circulado nas redes sociais, ele reflete:>

"Hoje, durante o louvor, eu me senti tocado e pensei: quanto mais profundo eu vou, mais leve fico. A gente não está aqui para brincar de igreja. Caminhar com Cristo exige sacrifício. É negar muita coisa. Ser sal e luz é não viver mais para si mesmo".>

Simas, de 32 anos, também vem usando sua trajetória como ator para transmitir sua fé. Convertido há cerca de dez anos, ele acredita que seu chamado é levar a mensagem de Jesus mesmo fora dos templos.>

"Meu papel na arte e se não fosse na arte, seria na padaria, é apresentar Jesus com a minha vida", contou ele em uma entrevista anterior ao Hub Podcast.>

Em suas palavras, a primeira pregação acontece longe dos púlpitos, nos bastidores das gravações, nos camarins e na convivência diária. "Antes de querer pregar para multidões, olhe para quem está ao seu lado. Ame essa pessoa", declarou.>

Felipe também reforçou que a espiritualidade está presente em todas as áreas da sua vida e influencia diretamente suas escolhas, inclusive profissionais. Ele costuma dizer que deseja viver como o rei Davi, figura bíblica marcada por sua devoção a Deus, mas entende que há um chamado para "ir e mostrar Jesus" a quem ainda não conhece a fé.>

"Aponte para Jesus. Mostre como é possível ter intimidade com o Espírito Santo. Talvez nem seja preciso usar palavras. Apenas ame", concluiu o ator.>