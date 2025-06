SURPRESA ROMÂNTICA

Músicos do NEOJIBA ficam noivos durante turnê na Europa e emocionam plateia

Bruna Dantas foi surpreendia com pedido no palco em uma das salas de concerto mais prestigiadas do mundo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de junho de 2025 às 12:32

Músicos do NEOJIBA ficam noivos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Durante a turnê europeia do NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), um momento marcante foi registrado na cidade de Amsterdam. Em plena Sala Principal do Concertgebouw, uma das mais importantes casas de música clássica do mundo, o músico João Azevedo surpreendeu o público e sua namorada, a também musicista Bruna Dantas, com um emocionante pedido de casamento.>

A inesperada declaração pegou a todos de surpresa e rapidamente tomou conta da atmosfera do concerto. O público, emocionado, respondeu com uma salva de palmas calorosa que durou cerca de três minutos, celebrando o amor do casal baiano.>

Músicos do NEOJIBA ficam noivos 1 de 2

O gesto romântico aconteceu durante uma das apresentações da turnê internacional do NEOJIBA, projeto que promove a formação musical e social de jovens talentos na Bahia e que vem ganhando reconhecimento em diversos países. João e Bruna, além de parceiros na música, compartilham uma história de vida e agora, com o noivado oficializado, também planejam um futuro juntos fora dos palcos.>