MEMÓRIA

'Laços de Família' completa 25 anos: descubra como estão os atores da novela hoje

Veja sete nomes do elenco que estão afastados da teledramaturgia da TV Globo

Há exatos 25 anos, a Globo estreava uma de suas novelas mais marcantes: Laços de Família (2000), escrita por Manoel Carlos. Com forte apelo emocional e uma protagonista chamada Helena — marca registrada do autor —, a trama se tornou um sucesso imediato e até hoje é lembrada pelo público. Mas onde estão os atores que ajudaram a eternizar a novela? Abaixo, listamos sete nomes do elenco que estão afastados da teledramaturgia da emissora. >