'CARA CRACHÁ'

Famoso 'porteiro Severino', Paulo Silvino foi ameaçado e humilhado na Globo antes de morrer

Filha denunciou o caso e contou sobre a dor do pai

“O nome dele foi retirado dos créditos de um programa, e o adicional que ele recebia foi cortado”, escreveu Isabela, sem citar qual atração ou data exata. De acordo com ela, o episódio mais traumático aconteceu quando um diretor o chamou para uma reunião reservada. Irritado com uma entrevista dada por Silvino, o chefe teria gritado: “No meu texto você não mexe. Se você fizer isso, aguente as consequências”.>