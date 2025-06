FOFURAAAA!

Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram o rostinho da filha, Zuri, pela primeira vez; veja o vídeo

Bebê nasceu no dia 14 de maio em Miami, nos Estados Unidos

Ludmilla e Brunna Gonçalves encantaram as redes sociais ao exibirem, pela primeira vez, o rostinho da filha Zuri. No vídeo, a ex-BBB e dançarina aparece segurando a bebê no colo, enquanto a artista abraça a esposa. A gravação é ao som de Paraíso, nova música da cantora, lançada na quarta-feira (4).>