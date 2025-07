INUSITADO

Super-herói, boneca e cantor: influenciadora choca com nomes dos três filhos

Trisha Paytas chamou a atenção ao apresentar o terceiro herdeiro nas redes sociais

A influenciadora Trisha Paytas surpreendeu os seus seguidores ao anunciar nas redes sociais, na última terça-feira (22), o nome do terceiro filho. Isso porque o bebê foi registrado como Aquaman Moses Paytas-Hacmon - uma homenagem ao famoso super-herói dos quadrinhos e do cinema. >

Esse não é o único nome inusitado na família. Trisha e o marido, Moses Hacmon, já têm duas meninas, que também chamam a atenção pela forma pela qual foram batizadas. A mais velha, de 2 anos, ganhou nome com inspiração na boneca mais famosa do mundo, a Barbie: Malibu Barbie Paytas-Hacmon. Já a filha do meio, de 1 ano, ganhou o nome de ninguém menos que o Rei do Rock, Elvis Presley (1935-1977): Elvis Paytas-Hacmons.>