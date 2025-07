NAS REDES

Nora de Beckham posta foto completamente nua em banheira; veja

Nicola Peltz compartilhou registros dos últimos dias nas redes sociais

Casada com Brooklyn Beckham, filho do ex-jogador David Beckham, Nicola Peltz compartilhou, no feed do Instagram, um álbum com fotos de seus últimos dias. Nas imagens, a modelo aparece tanto ao lado do marido quando em cliques sozinha. "Melhores memórias", escreveu.>