Aline Patriarca participa de painel do Festival Negritudes Globo em Salvador

Ex-BBB estará na programação desta quinta-feira (24), na Casa Baluarte

Elis Freire

Publicado em 23 de julho de 2025 às 19:27

Aline Patriarca Crédito: Anderson Marques

A baiana Aline Patriarca é parte da programação do Festival Negritudes Globo em Salvador! A ex-BBB integrará painel realizado nesta quinta-feira (24), na Casa Baluarte, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo. O momento será guiado pelo tema “O que que a Bahia tem? Bahia como fonte de inspiração” e acontecerá no Palco Negritudes Globo, das 14h50 às 15h40, com mediação da jornalista Rita Batista. Além dela, também participam da roda de conversa as artistas Cris Vianna e a cantora Melly. >

“Participar do Festival Negritudes Globo é um marco na minha trajetória. É como reencontrar aquela menina preta que sonhava em ocupar espaços, mesmo sem se enxergar completamente neles. Foram muitas dores, desafios e reconstruções até aqui. Me emociona perceber que hoje inspiro outras pessoas, assim como precisei me inspirar lá atrás. Estar em um painel ao lado de mulheres como Cris Vianna, Rita Batista e Melly, que se parecem comigo, me enche de orgulho e reafirma a potência da nossa representatividade. Me sinto parte de um movimento maior, de transformação real”, afirma Aline Patriarca, que conquistou diversos fãs ao participar do reality da TV Globo. >

Com mais de 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais, Aline vem trilhando uma trajetória inspiradora como comunicadora e influenciadora. Natural de Salvador, formada em Direito, ela tem no currículo passagens pela Polícia Militar, competições de jiu-jitsu, além da sua participação na edição 25 do BBB. No painel, a influenciadora promete compartilhar suas vivências e refletir sobre como a Bahia segue sendo fonte de identidade, força e inspiração. >

Esta é a segunda edição do Festival Negritudes Globo em Salvador que terá abertura com o bloco Ilê Aiyê e diversas mesas com nomes como Luana Souza, Gabz, Mariene de Castro, Márcio Victor, Zebrinha, Luedji Luna, Camilla de Lucas, Lili Almeida, Paulo Vieira, Raoni Oliveira e outras importantes personalidades negras das artes e da comunicação no país.

