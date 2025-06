CLIMÃO

Mais treta? Vídeo dos bastidores de ‘Vale Tudo’ com Bella Campos e Carrão gera debate entre fãs

Cena romântica entre os protagonistas da novela das nove chama atenção por suposto climão nos bastidores

Um vídeo dos bastidores da novela Vale Tudo , remake da faixa das nove da TV Globo, movimentou as redes sociais nesta semana e dividiu opiniões entre os internautas. As imagens, gravadas durante uma cena de romance entre os personagens Maria de Fátima e Afonso Roitman, interpretados por Bella Campos e Humberto Carrão , viralizaram e levantaram suspeitas sobre um possível desconforto entre os atores. >

A gravação mostra o casal em uma praia do Rio de Janeiro trocando beijos diante das câmeras. No entanto, o que chamou a atenção do público foi o momento logo após o beijo. Aparentemente, os atores mudam de expressão de forma abrupta, o que gerou especulações de que haveria um "climão" nos bastidores.>