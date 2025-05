OPINIÃO POLÊMICA

Sonia Abrão critica choro de Bella Campos em entrevista com Luciano Huck: 'Pareceu atuação'

Apresentadora opinou sobre o desabafo da atriz no “Domingão com Huck” e questionou a autenticidade da emoção demonstrada

A apresentadora Sonia Abrão usou seu programa A Tarde é Sua, na última segunda-feira (26), para comentar a participação da atriz Bella Campos no "Domingão com Huck". A artista foi entrevistada por Luciano Huck em um quadro dentro de um táxi e se emocionou ao relembrar sua trajetória de vida e os desafios enfrentados antes da fama. >

Segundo Sonia, o desabafo de Bella até pode ser compreensível diante do contexto, mas soou exagerado. “Esse desabafo dela no táxi do Luciano é válido, a gente sabe que não deve estar fácil pra ela. Que ela não teve uma vida fácil, como o (Gabriel) Perline falou, milhões de brasileiros, ninguém aqui nessa mesa, aposto com vocês, que teve vida fácil, não é por isso que a gente fica aqui chorando as pitangas”, afirmou a apresentadora.>

A comunicadora seguiu com a análise e reforçou que, para a maioria dos brasileiros, as dificuldades fazem parte da rotina: “Você que está assistindo a gente aí em casa, não teve uma vida fácil, porque na verdade a vida não é fácil pra ninguém e, quando ela é, é pra muito pouca gente, é uma minoria de verdade.”>

Por fim, Sonia destacou comentários nas redes sociais que colocavam em dúvida a sinceridade da atriz: “Eu vi muita gente no Twitter falando, eu não sei se eu concordei ou não, que ela estava interpretando melhor aí no táxi do Huck do que na novela, porque teve uma coisa bem teatralizada.” Apesar da crítica, ela acredita que o episódio pode ajudar a reverter a imagem negativa do casal envolvido em polêmicas. “De qualquer maneira, de repente isso vá fazer o pessoal perder o ranço, tanto do Cauã (Reymond) quanto da Bella por conta dessa briga. Vamos ver como o trabalho deles flui daqui pra frente.”>