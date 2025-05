SÃO PAULO

Em carta, assassino de ator de Chiquititas pede adiamento de júri

Nas vésperas do júri que vai julgar acusação de homicídio contra Paulo Mathias Cupertino, assassino de ator de Chiquititas pediu adiamento

Paulo Mathias Cupertino, preso por acusação de matar o ator Rafael Miguel, da novela Chiquititas, e os pais dele, escreveu uma carta a próprio punho na qual pede que a Justiça de São Paulo adie o júri do caso, marcado para esta quinta (29/5). Como justificativa, o réu diz que o defensor público designado para a audiência já havia sido destituído no início do processo.>