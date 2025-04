BASTIDORES EXPOSTOS

'Coisa de pobre': ex-Chiquititas quebram o silêncio e expõem atitudes polêmicas de Júlia Gomes

Declaração de Júlia Gomes reacende polêmica entre atrizes da novela infantil quase 10 anos após o fim das gravações

O que era para ser apenas uma lembrança dos tempos de infância se transformou em uma verdadeira lavação de roupa suja nas redes sociais. Em entrevista recente ao podcast Hora do Date, a atriz Júlia Gomes, que interpretou a personagem Marian em Chiquititas (2013–2015), revelou que se sentia excluída pelos colegas de elenco e que sofreu bastante com a situação durante as gravações da novela do SBT.>