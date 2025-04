REINVENÇÃO

Ex-galã de Malhação fatura alto como vendedor ambulante no Carnaval

Daniel Erthal vendeu 700 cervejas em uma única noite e lucrou R$ 4 mil enquanto investe em seu próprio bar no Rio

O ator Daniel Erthal, de 43 anos, está vivendo uma nova fase profissional. Conhecido por seu papel em Malhação (2002), ele encontrou no empreendedorismo uma forma de se reinventar e garantir sua independência financeira. Após um período sem oportunidades na televisão, Daniel decidiu investir no próprio negócio e abriu um bar em Botafogo, no Rio de Janeiro.