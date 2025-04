AO VIVO

Repórter "some" e deixa âncora Alan Severiano no vácuo no SP1

Falha de comunicação gerou momento inesperado no telejornal da Globo; apresentador tentou contornar a situação ao vivo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de abril de 2025 às 10:45

Repórter "some" e deixa âncora Alan Severiano no vácuo no SP1 Crédito: Reprodução/Globo

O apresentador Alan Severiano viveu uma situação inusitada durante o SP1 desta terça-feira (01). Ao tentar interagir com a repórter Ananda Apple, ele acabou ficando sem resposta, pois a jornalista já havia saído de cena. A falha de comunicação gerou um momento inesperado no telejornal da Globo.>

A reportagem de Ananda fazia parte das celebrações dos 60 anos da emissora, destacando locais históricos de São Paulo que marcaram presença na TV. Na ocasião, ela apresentava os sinos do carrilhão da Igreja de Vila Formosa e explicou a programação do SP1 nos dias seguintes. Após concluir sua participação, Ananda se afastou da câmera, sem perceber que Alan ainda tentaria um bate-papo ao vivo.>

Ananda Apple e Alan Severiano no SP1 Crédito: Reprodução/Globo

O âncora fez uma pergunta sobre a matéria, mas, ao notar que a repórter já havia saído, tentou contornar a situação com um sorriso e seguiu para o próximo assunto. Ananda, por sua vez, ouviu a fala com atraso e até esboçou uma resposta, mas acabou desistindo.>