Grávida, mulher de Gabriel Jesus desabafa após ataques: 'Desisto'

Influenciadora espera segundo filho com o jogador

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de abril de 2025 às 09:40

Grávida de sete meses do segundo filho com o jogador de futebol Gabriel Jesus, a influenciadora Raiane Lima usou seus Stories do Instagram, na noite de terça-feira (1), para falar sobre a nova gestação e desabafar sobre ataques de haters que tem recebido. Os dois são pais de Helena, de 2 anos, e estão à espera de um menino, que ainda não teve o nome revelado.>

Inicialmente, Raiane postou vídeos bem-humorados 'se humilhando' para o atacante do Arsenal enquanto pedia uma massagem nos pés. "A vida de grávida de se humilhar pro marido pedindo massagem. É humilhação, sério. Pediu tanto um bebê, prometeu massagens todo dia e falou que eu ia ter tudo que tivesse direito. Resultado: seis meses, duas massagens e isso depois de muita humilhação. Não caiam no papinho, meninas, não caiam!", brincou.>

"A massagem durou cinco minutos. E ainda reclamou do meu pé, que está lisinho, fiz a unha ontem, a menina esfoliou e tudo. E ainda quer mais filhos falando assim comigo. Fica aí falando mal do meu pé só pra não fazer massagem. Você vai dormir no sofá", completou a influenciadora. Ela ainda lembrou que cuidou de Gabriel Jesus quando ele operou o joelho esquerdo, em janeiro, depois de romper o ligamento cruzado anterior.>

"Olha só, gente, eu passava lencinho no pé dele, enquanto estava naquela fase de vomitar 58.448 vezes por dia, passando mal, com tontura, porque não comia nada. Ingrato (risos). Não venha querer me ganhar com suas belas palavras. Vai ter volta", seguiu.>

Pouco depois, ela voltou à rede social e falou dos ataques que recebeu por conta das brincadeiras com o jogador. "Às vezes penso em compartilhar aqui um pouquinho de nossas vidas, da gestação, da filha, mas logo desisto quando vejo gente infeliz a todo momento palpitando em tudo negativamente, desejando o mal, sendo malvados com crianças inocentes, não dá!", desabafou.>

"Brincadeiras à parte, você é o melhor companheiro e pai. Só nós sabemos o quanto oramos, tentamos e esperamos esse bebê! Fora a massagem que, de fato, me prometeu e não fez, você é o melhor companheiro da vida. Eu confesso que também não sou fã de fazer massagem quando você pede hahaha. Deixa pra quem gosta e trabalha com isso. Meu amor, eu te perdoo! Hahaha Fora a parte da massagem, você é amigo, amoroso e participante em tudo. Escolhemos juntos ter mais filhos, aumentar a família", seguiu a influenciadora.>

"Infelizmente, você não pode me ajudar como gostaria devido ao período de recuperação, que é necessário, e está tudo bem! No momento precisa de mais cuidados no dia a dia do que eu. Então, para os mimimi, que se incomodam ate com uma brincadeira sobre uma massagem no pé ou sobre um desconforto sentido, xiu".>

Raiane também falou sobre os desconfortos que tem sentido por causa da gestação. "Eu não estou reclamando da gestação, jamais! Pelo contrário, estou ciente do processo da gestação, das dores, dos enjoos, vômitos, riscos, cuidados, e também da responsabilidade que teremos pela frente com nossos filhos. Não é apenas colocar uma criança no mundo porque o pai quer ou porque a família precisa de mais um integrante. É uma vida, e isso vai além de ser apenas uma criança para 'completar' algo ou alguém", publicou.>

"Enfim... diferente de muitas mulheres, infelizmente tive/tenho sintomas que não são agradáveis de sentir, e eu já aceitei isso quando decidi engravidar. A dor nas pernas, pés, é o menor dos 'problemas', mas não tem como falar que sentir dor ou desconforto é legal, impossível negar que não é desconfortável. Mas é o processo e, pra mim, está sendo assim. E está tudo bem! Somos gratos a Deus por tudo, simplesmente gratos por nos permitir sermos papais de novo", finalizou.>