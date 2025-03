'ARCO-ÍRIS APÓS TEMPESTADE'

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz anuncia gravidez: 'Última esperança'

Modelo revelou que já passou por duas inseminações artificiais e três abortos espontâneos; notícia vem após absolvição do ex-jogador

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de março de 2025 às 09:00

Joana Sanz comemorou gravidez nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Três dias após a Justiça da Espanha anular a condenação de Daniel Alves por estupro, a esposa do ex-jogador anunciou que está grávida. Em uma postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (31), a modelo Joana Sanz comemorou o teste positivo, e disse que está há cinco anos sonhando em ser mãe. >

A espanhola revelou já se submeteu a duas fertilizações in vitro, enfrentou três abortos espontâneos, passou por uma cirurgia nas trompas e recebeu o diagnóstico de endometriose. No texto, ela explicou que queria divulgar a notícia quando a gravidez estivesse mais "evidente", mas quis compartilhá-la "pelas mulheres estão na luta". Este será o primeiro filho do casal. O ex-lateral da Seleção Brasileira já é pai de Daniel e Vitória, frutos do antigo casamento com Dinorah Santana.>

"Tive que lidar com perguntas como: ‘Quando o bebê vai nascer?’ desde os meus 22 anos… Que pressão social terrível. Eu nunca tive o instinto maternal, aquela vontade de ter filhos ou de gostar de carregar o bebê de alguém. Com o passar dos anos, meu grupo de amigas começou a ter filhos, e as redes sociais ficaram cheias de anúncios de nascimento (acho que é a coisa certa a fazer devido à idade). A frase ‘Seu tempo está se esgotando’ não é brincadeira. Há muita ignorância sobre a idade reprodutiva da mulher e o fato de que não é tão fácil engravidar", iniciou Joana.>

"Há cinco anos, considerei a ideia de ser mãe com muito medo. Medo de que um ser humano dependesse de mim para sobreviver, medo de não poder trabalhar, medo de me perder como mulher… Mas essa é outra história. O que eu queria contar é que uma mulher saudável de 27 anos passou por duas fertilizações in vitro, três abortos espontâneos e, finalmente, uma cirurgia nas trompas, além do aparecimento da endometriose", completou.>

A modelo então afirma que fez "todos os tipos de exames ao longo dos anos, com embriões saudáveis", mas que não encontrava a razão para as perdas.>

"A frustração e a dúvida sobre por que ‘todo mundo’ engravida como num passe de mágica me atormentavam. Estou acostumada a alcançar tudo o que me proponho a fazer com esforço, trabalho duro e perseverança, mas não é assim que funciona, minha querida. Para piorar a situação, tive que engolir a temida pergunta: ‘quando o bebê vai nascer?’ repetidas vezes, com tanta dor no peito", relatou.>

Ainda no texto, Joana Sanz revelou que este era seu último embrião congelado, sua “última chance” de engravidar. Ela também relembrou que perdeu a mãe há dois anos. Ela morreu no dia 17 de janeiro de 2023, após ficar um período internada tratando um tumor no útero. Três dias depois, Daniel Alves teve a prisão preventiva decretada.>

"Perdi minha mãe há dois anos. Não tenho pais nem irmãos. O sentimento de orfandade e vazio me acompanhou até o dia em que ouvi o coração do meu bebê bater pela primeira vez. Meu último embrião congelado, minha última esperança de ter essa razão para ser forte na vida", escreveu a espanhola.>