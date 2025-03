DECISÃO POLÊMICA

Esposa rebate críticos após justiça espanhola anular condenação de Daniel Alves: 'Se eduquem'

Joana Sanz se pronuncia após anos de ataques e pede mais responsabilidade nas opiniões públicas

Por meio dos stories do Instagram, no último sábado (29), a influenciadora rebateu as críticas e lamentou os ataques recebidos ao longo dos anos. “Apontaram dedos, me insultaram, me ameaçaram e me perseguiram durante anos. Como se quem tivesse sido acusada fosse eu”, declarou.>