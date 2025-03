VIOLÊNCIA

Mulher executada a tiros recebeu ordem de facção para deixar cidade por namorar policial

Crime aconteceu próximo a igreja e chocou moradores de cidade pequena

Eva Coelho, 35 anos, tornou-se mais uma vítima da violência imposta por facções criminosas no interior do Ceará. A mãe de dois filhos foi executada com tiros na noite de quarta-feira (26) em Jijoca de Jericoacoara após desafiar uma ordem expressa de abandonar a cidade - punição imposta por supostamente manter relacionamentos com policiais militares da região. >