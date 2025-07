NA CACHOEIRA

Turista morre após cair de altura de cerca de 50 metros na Chapada dos Veadeiros

Vítima se acidentou quando praticava a modalidade esportiva highline, que consiste em se equilibrar em uma fita suspensa

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de julho de 2025 às 19:15

vítima se acidentou quando praticava a modalidade esportiva highline, que consiste em se equilibrar em uma fita suspensa Crédito: Reprodução

O turista Gustavo Rodrigues Guimarães morreu após cair de uma altura de cerca de 50 metros na Cachoeira da Usina, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, no estado de Goiás. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima se acidentou quando praticava a modalidade esportiva highline, que consiste em se equilibrar em uma fita suspensa. O acidente aconteceu na sexta-feira (25). Ainda de acordo com a corporação, amigos da vítima tentaram resgatar Gustavo. >

Quando o socorro chegou ao local, a vítima estava deitada na borda do poço da cachoeira, já sem sinais de vida e com um sangramento na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local. O Corpo de Bombeiros afirmou que, após a confirmação da morte, a Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para fazer os procedimentos legais.>