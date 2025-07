ONDE MORA O PERIGO

Mulher perde parte do dedo ao contrair infecção após fazer a unha em salão de beleza; veja riscos

Além do enxerto, a mulher precisou fazer 70 sessões de fisioterapia para ajudar na mobilidade do dedo

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de julho de 2025 às 17:46

Mulher perde parte do dedo ao contrair uma infecção após fazer a unha em salão de beleza Crédito: Reprodução

A idosa Marise Teixeira de Araújo Amorim, 66 anos, perdeu parte do dedo e precisou realizar um enxerto depois de fazer as unhas em um salão de beleza e pegar uma infecção, em Goiânia. Além do enxerto, a mulher precisou fazer 70 sessões de fisioterapia para ajudar na mobilidade do dedo. A família informou ao G1 Goiás que entrou em contato com o salão, que não teve o nome divulgado, e na ocasiãoo estabelecimento se ofereceu para custear os gastos com o tratamento. >

"A gente avisou para eles logo no primeiro dia que ela foi para o hospital, eles se ofereceram para pagar os gastos com remédio, mas a gente não quis. Só quisemos alertar eles mesmo para que não acontecesse com mais ninguém. Aí depois que fez todas as cirurgias avisamos novamente, para eles terem noção da gravidade da situação mesmo", destacou a filha de Marise, Bruna Teixeira, ao G1 Goiás. Bruna também explicou que a mãe não tem nenhum problema de saúde que pudesse ter contribuído para a rápida evolução do caso. "Ela não tem diabetes, não tem problema do coração", ressaltou.>

O caso aconteceu em fevereiro deste ano, mas só ganhou repercussão na última semana. Bruna contou que a mãe não tinha o costume de fazer a unha no salão em que houve o problema. Na ocasião, Marise usou os materiais do próprio estabelecimento. "Ela avisou para a manicure que não gostava de tirar cutícula, e ela foi super cuidadosa. Mas, ao lixar a unha, acabou fazendo um ferimento embaixo. Ela nem percebeu na hora, só foi perceber na hora de tirar o excesso de esmalte porque ardeu no local".>

Cirurgias>

Ainda de acordo com a filha, a família viajou para São Paulo no mesmo dia e Marise começou a sentir os primeiros incômodos no caminho para o aeroporto. Bruna disse que, na madrugada seguinte, a mãe começou a sentir uma dor muito forte, chegou a desmaiar e, no outro dia pela manhã, foi levada ao hospital. "O médico falou que era uma infecção, já entrou com um antibiótico, anti-inflamatório e passou um remédio intramuscular para dor. Fomos embora do hospital, mas como a dor não passou, voltamos à tarde", disse.>

Quando voltaram para Goiânia, foram direto para um hospital e uma cirurgia de emergência foi feita no mesmo dia. O ortopedista Frederico Faleiro, que acompanha Marise, explicou que a paciente chegou com uma infecção bem grave e precisou ser internada. Foram feitas duas limpezas e uso de antibiótico, mas, apesar da boa resposta, ela perdeu a ponta do dedo por causa da infecção, disse o especialista.>

Segundo Frederico, a paciente precisou de quatro cirurgias, sendo duas para limpezas, uma para o transplante, e depois um retoque para melhorar o contorno do polegar. "Tem mais uma cirurgia programada, porque o dedo dela ficou rígido, pegou o nervo também", explicou. De acordo com Bruna, a mãe espera que a quinta cirurgia ajude a melhorar a estética e a mobilidade do dedo. "A última cirurgia que ela fez foi em abril. Foram 70 sessões de fisioterapia para ajudar na mobilidade".>