VIOLÊNCIA

Caso Ingrid Vitória: menina é encontrada morta cinco dias após sequestro na estrada

Suspeito, que era vizinho da família na Bahia e havia oferecido carona, foi morto pela polícia

Carol Neves

Publicado em 30 de março de 2025 às 07:32

Ingrid Vitória Silva Crédito: Reprodução

A adolescente Ingrid Vitória Silva, de apenas 13 anos, foi encontrada morta neste sábado (29) na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, após cinco dias de intensas buscas. O suspeito pelo sequestro e homicídio, identificado como Jocelmo Caldas da Silva, de 36 anos, foi morto pela polícia em troca de tiros no distrito de Caraíbas, onde tentava se esconder. As informações são do G1. >

Os detalhes do crime chocam pela crueldade: na última terça-feira (25), Ingrid voltava de Curaçá, na Bahia, junto com sua mãe Adriana Silva, 32 anos, e seu irmão caçula de 4 anos, quando aceitaram carona do assassino. Testemunhas relatam que Jocelmo, após percorrer parte do trajeto, repentinamente atacou a mãe, a agrediu com socos e a amarrou com cordas antes de jogar Ingrid no porta-malas de seu veículo, um Fiat Palio prata.>

A família, que havia se mudado há três meses da Bahia para Floresta (PE), fazia o trajeto regular para visitar parentes. A mãe conseguiu se soltar após horas e acionou a polícia, iniciando uma megaoperação que mobilizou mais de 50 agentes da SDS-PE, Polícia Militar da Bahia e até um helicóptero, que chegou a cair durante as buscas na sexta-feira (28), sem vítimas.>

O suspeito era vizinho do pai de Ingrid na cidade baiana de Curaçá. "Ela tem costume de andar de carona com ele, ele tem costume de levar a família toda para lá, para cá, já foram para Lagoa Grande, já saíram em diversas vezes, já vinham para cá várias vezes, nunca aconteceu nada", contou Adriana Gomes, esposa do primo da mãe. >

O corpo da adolescente foi encontrado em um área de mata fechada a cerca de 5km do local do sequestro. Peritos do IML de Petrolina trabalham para determinar a causa exata da morte e possíveis violências sexuais. O suspeito já tinha passagem por roubo e porte ilegal de arma.>