SOLTOU A VOZ

Anônima em viagem ao Peru, Ivete canta dentro de trem e voz surpreende passageiros; veja vídeo

Cantora não resistiu ao ver uma banda se apresentando

Ivete Sangalo não resiste a um microfone nem nas férias. A cantora, que está em Machu Picchu, no Peru, se divertiu ao ver uma banda cantando dentro de um trem. Ela não resistiu, pediu o microfone e soltou a voz, surpreendendo quem estava no local. >

A artista curte uma viagem a sós com o maridão, o nutricionista Daniel Cady, após a maratona do Carnaval. Os dois estavam passeando quando Ivete ouviu uma música e decidiu ver o que era. Mainha descobriu que tinha uma apresentação musical acontecendo dentro de um trem e imediatamente começou a 'batucar' e cantar com a galera.>

O que ninguém sabia, é que se tratava de uma das maiores cantoras do Brasil. Quando ela soltou o vozeirão, todos ficaram surpresos com a qualidade. Ivete cantou 'Corazón Partido', música que inclusive já gravou com Alejandro Sanz para o seu DVD no Maracanã.>