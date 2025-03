MÃES 40+

Ivete Sangalo, Claudia Raia e mais: relembre famosas que engravidaram depois dos 40 anos

Com planejamento e acompanhamento, mulheres tem optado por ser mãe mais ‘tarde’

Elis Freire

Publicado em 30 de março de 2025 às 07:00

Fernanda Lima, Ivete Sangalo e Cláudia Raia Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Muitas mulheres, das anônimas às famosas, têm escolhido adiar o sonho de ser mãe para poder consolidar sua vida profissional antes de ser responsável por um serzinho no mundo. Com planejamento e acompanhamento médico, tem se tornado cada vez mais comum a gestação após os 40 anos. >

No final de 2024, a top model Gisele Bündchen, com 44 anos, anunciou que estava grávida. Mais recentemente, já no início de 2025, a apresentadora Dani Calabresa, de 43 anos de idade, também contou que está esperando um filho.>

Além delas, diversas famosas também se tornaram mães de primeira viagem ou tiveram mais filhos depois dos 40. >

Relembre:>

Cláudia Raia>

Claudia Raia e o filho Luca Crédito: Reprodução/Instagram

Já mãe de Enzo e Sophie, frutos do casamento com o ator Edson Celulari, Claudia Raia surpreendeu ao anunciar que estava grávida pela terceira vez em 2022. O filho é da famosa com o ator Jarbas Homem de Mello e nasceu em fevereiro de 2023, quando a artista tinha 56 anos.>

Viviane Araújo>

Viviane Araújo e filho Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Viviane Araújo foi mãe aos 46 anos. Em fevereiro de 2022, ela anunciou que estava grávida do primeiro filho com o empresário Guilherme Militão, que nasceu em setembro do mesmo ano. Em entrevista ao Fantástico dias depois, a atriz contou que tinha se submetido a um tratamento de fertilização in vitro para engravidar. O menino ganhou o nome de Joaquim.>

Fernanda Lima>

Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert e os filhos do casal Crédito: Reprodução

A modelo e apresentadora Fernanda Lima tem filhos gêmeos, João e Francisco, hoje com 16 anos, e também a filha Manoela, de cinco anos, que nasceu quando a apresentadora tinha 42 anos.Os três são frutos da união da loira com o também apresentador Rodrigo Hilbert.>

Ivete Sangalo>

Ivete, Daniel Cady e os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Veveta engravidou de gêmeos após os 40! Em fevereiro de 2018, horas antes de dar à luz Marina e Helena, em pleno sábado de Carnaval, Ivete Sangalo estava com 45 anos e animadíssima dançando o hit "No Groove" de cima do trio. As gêmeas são filhas da cantora com o nutricionista Daniel Cady, que também é pai do primogênito da cantora, Marcelo, que tem 15 anos.>

Leandra Leal>

Leandra Leal teve segundo filho Crédito: Reprodução