Baianas, Aline Patriarca e Anamara dividem uma série de coincidências; entenda

Alice participou do BBB 25 e Anamara do BBB 10

Elis Freire

Publicado em 26 de março de 2025 às 18:09

Aline Patriarca e Anamara Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Décima eliminada do "BBB 25", Aline Patriarca era amada por uns e odiada por outros, tanto que o Paredão foi extremamente acirrado, resultando em uma saída da baiana por menos menos de 4% de diferença do brother Maike Cruz. Após deixar a casa, a internet encontrou uma coincidência com a também ex-BBB Anamara. >

Ambas baianas, o público relembrou um fato que as duas dividem: ambas foram as décimas eliminadas das suas edições do reality show da TV Globo, Aline do BBB 25 e Anamara do BBB 10. Além disso, tanto uma contra a outra saíram do logo após indicações do líder. No caso de Anamara, ela foi para berlinda pelo líder Cadu, enquanto Aline foi indicada por Renata Saldanha. >

Mesmo as porcentagens de rejeição que culminaram na saída do programa foram próximas. Anamara foi eliminada com 57%, enquanto Aline Patriarca teve 51,73% dos votos.>

Mais uma coincidência! Aline e Anamara entraram no BBB enquanto faziam estágio probatório na Polícia Militar da Bahia (PMBA), pedindo licença prévia para poder participar do reality.>

Aline Patriarca de Anamara Crédito: Reprodução