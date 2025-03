MAL-ENTENDIDO?

Diogo Almeida explica por que brindou após eliminação de Aline Patriarca do BBB 25

Brother e sister tiveram um affair durante o programa

Um brinde na hora errada. O ator Diogo Almeida apareceu no stories do Instagram, na noite desta terça-feira (25), fazendo um gesto de brindar com uma taça para os seguidores, logo após Aline Patriarca ter sido eliminada do BBB 25. Os internautas especularam que o vídeo seria uma comemoração à saída da baiana com quem se envolveu na casa. Mas, tudo parece ter sido um mal entendido. >