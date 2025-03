FITNESS

Viih Tube exibe novo 'shape' após perder 10 kg; veja antes e depois

A ex-BBB tem se dedicado a uma rotina fitness depois de dar à luz Ravi

Após dar à luz seu filho mais novo Ravi , Viih Tube engatou uma rotina para perder a gordura que normalmente o corpo da mulher acumula ao engravidar. Nesta terça-feira (25), ela mostrou o resultado da rotina fitness em uma nova foto. Ela revelou já ter perdido 10 quilos desde o dia do parto do caçula, com treino e alimentação balanceada. >

"Do dia do parto perdi 10 kg. Ravi tem 4 meses. Tem mães que perdem isso na semana pós-parto. Mas vai do seu biotipo. No da Lua não perdi isso nem em 10 meses, no pós-parto", respondeu a um seguidor na segunda. >