PARCIAL

Enquete BBB 25: Tá decidido? Brother aparece com 50% dos votos para sair do programa

10º Paredão é disputado entre Aline, Diego Hypólito e Maike

Elis Freire

Publicado em 25 de março de 2025 às 17:03

Aline, Diego e Maike disputam 10º Paredão do BBB 25 Crédito: Reprodução

A disputa do 10º Paredão do Big Brother Brasil 2025 segue surpreendendo. Depois de um embate e de uma virada, o brother Maike abriu 5% de diferença para a segunda mais votada Aline Patriarca na Enquete BBB 25 do CORREIO. O paulista, então, parece ter mais chance de deixar a casa mais vigiada do Brasil, mas nada está decidido ainda. >

Às 16h40 desta terça (25), Maike aparece com 50% dos votos para ser eliminado, Aline com 45% e o ginasta Diego Hypólito com apenas 5% na parcial.>

Há poucas horas da eliminação, o embate entre Aline, Diego Hipolyto e Maike deve durar até os os últimos minutos de votação. Já são quase 18 mil votos registrados até o momento na enquete do CORREIO e o desfecho do 10º Paredão segue imprevisível.>

Quem você acha que deve sair do programa: Aline, Diego ou Maike? Vote na Enquete BBB 25>

Como votar?

A enquete do CORREIO segue aberta, e os leitores podem votar para decidir quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil. O resultado final será definido pela votação oficial no site do Gshow.>