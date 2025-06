CHAMOU A ATENÇÃO

Homem é detido ao andar com corpo de idoso morto em cadeira de rodas para pedir dinheiro

Pedestres e comerciantes perceberam que idoso não se movia e chamaram a polícia

Um homem de 42 anos foi preso na tarde do último sábado (7) após ser flagrado empurrando o corpo do próprio avô em uma cadeira de rodas pelas ruas do Centro de Manaus. >