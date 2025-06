CURIOSIDADE

Sobreviventes revelam qual é a real sensação de levar um tiro; ciência confirma

Sobreviventes e especialistas revelam as sensações da bala e o tempo de reação

Agência Correio

Publicado em 8 de junho de 2025 às 07:30

A dor é tão intensa que você mal consegue raciocinar Crédito: Freepik

Como é ser atingido por um tiro? Essa pergunta, alimentada pela ficção, esconde uma verdade chocante. A experiência real é muito mais brutal e impactante do que os filmes conseguem transmitir. >

A dor é tão avassaladora que anula a capacidade de raciocinar ou reagir, diferentemente do que vemos nas telas. Somente quem passou por isso sabe a extensão do sofrimento físico e emocional.>

Não é preciso ser ferido para compreender. Com relatos de sobreviventes e análises de especialistas, desvendamos a verdadeira sensação de levar um tiro e o que acontece dentro do corpo humano.>

O que o tiro causa?

Atingido por um projétil, o corpo sofre danos muito além do ponto de entrada. Músculos, nervos e vasos sanguíneos são rompidos violentamente, criando uma área extensa de lesão. É um trauma profundo e generalizado.>

O sangramento é severo, especialmente se a bala perfurar uma artéria. O impacto da bala gera uma onda de choque que afeta toda a área circundante, ampliando o estrago interno.>

O programa Brit Lab, da BBC, demonstrou o efeito de um tiro usando carne de porco, material com textura similar à carne humana. Ninguém precisou se ferir para mostrar a devastação de um projétil.>

O experimento revelou que a bala não se limita a perfurar; ela rasga os tecidos de forma dramática. Este processo danifica nervos e vasos sanguíneos, provocando hemorragias internas significativas.>

Além disso, utilizaram gelatina que imita o tecido humano, confirmando que a bala provoca uma expansão violenta na área atingida. Esse fenômeno, chamado cavitação, amplia o volume da lesão.>

E se a bala atingir a cabeça?

Tiros na cabeça são particularmente aterrorizantes. Sobreviventes reportam um barulho muito alto no momento do impacto. Inicialmente, a dor é quase ausente devido à explosão de adrenalina no corpo.>

Um sobrevivente atingido na nuca relatou que, no começo, ouviu sons altos parecidos com o zumbido de abelhas. Com o tempo, esses barulhos ficaram ainda piores, mas ele ainda não sentia dor. A visão turva e taquicardia são comuns.>

Se a bala atinge uma parte vital do cérebro, a pessoa pode desmaiar sem nem perceber, com o tecido cerebral esmagado. No entanto, a sobrevivência é possível em outras áreas da cabeça, embora com dor extrema.>

Mas e no coração?

Quando o tiro atinge o coração, a perda de consciência é incrivelmente rápida, ocorrendo entre 10 e 15 segundos. >