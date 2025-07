VERDADE OU MITO?

Café da manhã é realmente a refeição mais importante do dia?

Especialistas respondem e indicam o que comer e o que evitar na primeira refeição

Um dos ensinamentos que são aprendidos desde a infância é que não se pode pular o café da manhã. A justificativa sempre foi que a refeição é a mais importante do dia e que, por isso, deveria ser a mais reforçada. A reportagem buscou especialistas para entender se a máxima é realmente verdade e adianta, desde já, que as respostas foram unânimes. >

De acordo com a médica nutróloga Suzana Viana, o café da manhã ganhou o status de principal refeição por conta de alguns fatores que não podem ser desconsiderados. Entre eles, está a energia que a refeição fornece para o corpo no restante do dia. “O café da manhã pode fornecer a energia e os nutrientes necessários para começar o dia, ajudando na concentração e no desempenho. Além disso, consumir uma refeição pela manhã pode ajudar a ativar o metabolismo e regular o apetite ao longo do dia”, destaca. >