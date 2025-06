ATENTADO

Pré-candidato à presidência da Colômbia é baleado durante evento; VÍDEO

Senador Miguel Uribe Turbay foi atingido na cabeça em Bogotá



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 8 de junho de 2025 às 09:18

Miguel Uribe, senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Crédito: Reprodução/Instagram

Senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe Turbay foi baleado na cabeça durante um evento de campanha no último sábado (7), em Bogotá. Ele foi hospitalizado em "estado crítico" e passou por cirurgia na madrugada deste domingo (8). O ataque aconteceu por volta das 19h30 (de Brasília). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do atentado.>

Um suspeito de ser autor dos disparos, um adolescente de 15 anos, foi apreendido no local do ataque com uma arma de fogo. O jovem não teria agido sozinho, segundo o governo colombiano, que ofereceu uma recompensa de mais de US$ 70 mil por informações que levem à identificação e captura de todos os responsáveis.>

Este es el momento exacto en el que Miguel Uribe Turbay, el candidato presidencial colombiano, ha recibido los disparos en la cabeza de un sicario. pic.twitter.com/ieoBMEtSzR — Juan Diego Quesada (@jdquesada) June 7, 2025

O político de 39 anos passou por um "procedimento neurocirúrgico e vascular periférico" na Fundação Santa Fé. A cirurgia foi "bem-sucedida", informou o prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, à imprensa>

Segundo os paramédicos que o atenderam, ele foi baleado três vezes, duas vezes na cabeça e uma no joelho.>

"Miguel está lutando por sua vida", escreveu sua esposa, María Claudia Tarazona, na conta do senador no X, pedindo aos colombianos que se unissem em oração.>

O presidente colombiano, Gustavo Petro, divulgou uma nota nas redes sociais na qual presta solidariedade à família do senador. "A Colômbia acolhe o mundo e não tira a vida daqueles que vêm de todos os cantos do planeta. Minha solidariedade à família Uribe e à família Turbay", escreveu ele.>

"Não sei como aliviar essa dor. É a dor de uma mãe e de uma pátria perdidas", disse em alusão à violência que marcou a família do senador, que teve a mãe assassinada nos anos 1990 durante a ascensão do narcotráfico no país.>

Pouco antes, o governo da Colômbia havia divulgado nota descrevendo o atentado como um ato de violência "não apenas à integridade pessoal do senador, mas também à democracia, à liberdade de pensamento e ao exercício legítimo da política (no país)".>

Petro cancelou sua viagem à França, programada para sábado à noite, com vários ministros, "devido à gravidade dos eventos".>

Os Estados Unidos condenaram o ataque. O Secretário de Estado do país, Marco Rubio, atribuiu o episódio à "violenta retórica esquerdista" e pediu a Petro que "moderasse seu discurso incendiário".>