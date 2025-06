CRIME

Corpo de homem decapitado e com mãos amarradas é encontrado na Bahia

Caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis)

O corpo de um homem foi encontrado decapitado e com as mãos amarradas, no último sábado (7), em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A vítima ainda não foi identificada.>