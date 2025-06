ATENTADO

Vídeo: homem coloca fogo em pousada e carro no Santo Antônio Além do Carmo

Jovem denuncia ser vítima de perseguição após suspeito perder disputa judicial

Maysa Polcri

Publicado em 7 de junho de 2025 às 12:36

Homem colocou fogo no portão da casa da vítima Crédito: Reprodução

Moradores do Santo Antônio Além do Carmo foram surpreendidos com dois ataques realizados na noite de sexta-feira (6), por volta das 18 horas. Um homem, conhecido por fazer serviços de pintura no bairro, colocou fogo no quarto de uma pousada e, em seguida, incendiou um carro e o portão de uma casa. Imagens gravadas por câmeras de seguranças flagraram os crimes. Ao menos duas pessoas registraram queixa contra o suspeito. >

A reportagem conversou com as vítimas. A primeira delas é a jovem que teve o carro incendiado pelo homem. Ela relata ser vítima de perseguição nas redes sociais e ameaças desde que o suspeito perdeu uma disputa na Justiça contra o pai dela. "Ele fez uma dívida no estabelecimento do meu pai e entrou na Justiça alegando que trabalhava lá, o que nunca aconteceu. Desde que ele perdeu, manda mensagens me ameçando, inclusive, de estupro", diz a vítima que prefere não ser identificada por medo. >

Prints enviados ao CORREIO mostram que o homem, identificado como Nailson Teles, ameaça a jovem. "No dia que você tiver uma família eu tiro ela de você", diz um dos e-mails, enviado no dia 20 de janeiro. A vítima conta que já havia registrado queixa contra ele antes do atentado. Ela estava em casa na noite de sexta-feira (6), quando o homem quebrou um dos vidros do veículo, colocou gasolina dentro do carro e ateou fogo, na rua do Marchantes, no Santo Antônio. >

O vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento que o homem realiza a ação. Poucos segundos depois, vizinhos aparecem na rua. Nailson também colocou fogo no portão da casa da jovem. "Por sorte, os vizinhos conseguiram apagar o fogo rapidamente. Eu comecei a gritar pedindo socorro. O portão é a única saída da casa, poderia ter sido muito pior, ele poderia ter me matado", diz. >

Na mesma noite, o homem colocou fogo em um dos quartos de uma pousada no Santo Antônio Além do Carmo. Quatro pessoas estavam no estabelecimento, mas ninguém se feriu. O dono da pousada, que também prefere não se identificar, conta que Nailson ficou hospedado há cerca de quatro meses no local. "Ele ficou hospedado por um mês, até que não teve mais dinheiro para pagar. Com educação, eu pedi para ele se retirar", relata. >

O empresário não estava na pousada quando o suspeito entrou no estabelecimento. "Ele disse para um amigo meu, que estava na pousada, que iria buscar um pertence no quarto. Ele subiu e colocou fogo, com gasolina, no primeiro quarto que entrou", conta. Populares conseguiram conter as chamas e o Corpo de Bombeiros foi acionado. >

O dono da pousada teve queimaduras nos pés e nas mãos. Um vídeo gravado por ele mostra que roupas e objetos foram incendiados. Apesar do risco, a estrutura da pousada não foi danificada. "Fiz uma queixa na delegacia, e marcaram o depoimento para segunda-feira (9). Estamos todos com medo. Não sabemos o que ele pode fazer", diz. >

Em nota, a Polícia Civil confirmou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris) instaurou um inquérito policial para apurar o incêndio a um veículo e a fachada de um imóvel causado por um homem. "Diligências estão sendo realizadas para localizar o suspeito e elucidar as circunstâncias do crime", diz. O CORREIO também localizou o suspeito e entrou em contato, mas ainda não obteve retorno. >