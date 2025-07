PRAZO DE SEIS MESES

Brasileiro que se alistou como voluntário na guerra da Ucrânia quer voltar mas contrato não permite

Lucas Felype Vieira Bueno diz que queria atuar com drones mas foi enviado para a linha de frente do combate

Lucas Felype Vieira Bueno, de 20 anos, natural de Francisco Beltrão, no Paraná, contou que se alistou interessado em trabalhar com tecnologia militar, principalmente na área de drones, como descreveu no vídeo que postou na última sexta-feira (25). >